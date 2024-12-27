Сьогоднішня ціна NOTE (NOTE)

Поточна ціна NOTE (NOTE) сьогодні становить 0.058324 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна NOTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOTE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.75K USD

- зміна ціни NOTE протягом дня — -5.01%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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