Сьогоднішня ціна Notdogecoin (NOTDOGE)

Поточна ціна Notdogecoin (NOTDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOTDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Notdogecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.57 USD

- зміна ціни Notdogecoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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