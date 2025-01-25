Сьогоднішня ціна NOTDOG (NOTDOG)

Поточна ціна NOTDOG (NOTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.65K USD. Ціна NOTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOTDOG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.15 USD

- зміна ціни NOTDOG протягом дня — -4.97%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

Отримуйте оновлення цін NOTDOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOTDOG.