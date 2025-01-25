Ціна NOTDOG (NOTDOG)
Поточна ціна NOTDOG (NOTDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.65K USD. Ціна NOTDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOTDOG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.15 USD
- зміна ціни NOTDOG протягом дня — -4.97%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOTDOG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOTDOG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOTDOG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOTDOG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.97%
|30 днів
|$ 0
|-18.42%
|60 днів
|$ 0
|-17.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOTDOG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-4.97%
-14.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.
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