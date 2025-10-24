Інформація щодо ціни NOTAI (NOTAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,54% Зміна ціни (1 дн.) +9,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,62%

Актуальна ціна NOTAI (NOTAI) становить --. За останні 24 години NOTAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOTAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOTAI змінився на -1,54% за останню годину, +9,32% за 24 години та на +3,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NOTAI (NOTAI)

Ринкова капіталізація $ 530,52K$ 530,52K $ 530,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 558,44K$ 558,44K $ 558,44K Циркуляційне постачання 95,00B 95,00B 95,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NOTAI — $ 530,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOTAI — 95,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 558,44K.