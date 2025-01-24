Ціна Not Pixel (PX)
Поточна ціна Not Pixel (PX) сьогодні становить 0.171974 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Not Pixel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21M USD
- зміна ціни Not Pixel протягом дня — -12.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Not Pixel до USD становила $ -0.0241226799283167.
За останні 30 днів зміна ціни Not Pixel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Not Pixel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Not Pixel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0241226799283167
|-12.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Not Pixel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.78%
-12.30%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Telegram gaming platform Notcoin announced Thursday it will launch a pixel art competition within the Not Pixel game, with the tournament pitting 1,024 online communities against each other in a battle for digital canvas supremacy. Not Pixel is a tap-to-earn blockchain-based game developed by the creators of Notcoin. It allows players to engage in a digital canvas where they can mine colors and create pixel art, earning points known as PX. These points can later be converted into cryptocurrency.
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