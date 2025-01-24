Сьогоднішня ціна Not Pixel (PX)

Поточна ціна Not Pixel (PX) сьогодні становить 0.171974 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Not Pixel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.21M USD

- зміна ціни Not Pixel протягом дня — -12.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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