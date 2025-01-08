Ціна Not Meme (MEM)
Поточна ціна Not Meme (MEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Not Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.44K USD
- зміна ціни Not Meme протягом дня — -6.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Not Meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Not Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Not Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Not Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.41%
|30 днів
|$ 0
|-25.71%
|60 днів
|$ 0
|-5.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Not Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-6.41%
-6.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Not like other memes. A Social Network for People who enjoy Creating, Browsing and Sharing Memes.
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