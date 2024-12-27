Сьогоднішня ціна Not Financial Advice (NFAI)

Поточна ціна Not Financial Advice (NFAI) сьогодні становить 0.00820355 USD з ринковою капіталізацією $ 694.92K USD. Ціна NFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Not Financial Advice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD

- зміна ціни Not Financial Advice протягом дня — +3.37%

- циркуляційна пропозиція – 84.75M USD

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