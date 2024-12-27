Ціна Not Financial Advice (NFAI)
Поточна ціна Not Financial Advice (NFAI) сьогодні становить 0.00820355 USD з ринковою капіталізацією $ 694.92K USD. Ціна NFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Not Financial Advice:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD
- зміна ціни Not Financial Advice протягом дня — +3.37%
- циркуляційна пропозиція – 84.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Not Financial Advice до USD становила $ +0.00026777.
За останні 30 днів зміна ціни Not Financial Advice до USD становила $ +0.0003380338.
За останні 60 днів зміна ціни Not Financial Advice до USD становила $ -0.0037184862.
За останні 90 днів зміна ціни Not Financial Advice до USD становила $ -0.02878222806261411.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026777
|+3.37%
|30 днів
|$ +0.0003380338
|+4.12%
|60 днів
|$ -0.0037184862
|-45.32%
|90 днів
|$ -0.02878222806261411
|-77.81%
Останній аналіз цін Not Financial Advice: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+3.37%
-6.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFAi is a decentralized Hedge Fund experiment that aims to use the power of neural net technology to make leverage trading decisions on decentralized leverage trading platforms. Profits from this experiement will be used to fund further development and reward holders via buybacks, burns, and an upcoming staking module.
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