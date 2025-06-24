Ціна not bitcoin (NOTBTC)
Поточна ціна not bitcoin (NOTBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133,55K USD. Ціна NOTBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності not bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни not bitcoin протягом дня — +208,66%
- циркуляційна пропозиція – 999,88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни not bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни not bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни not bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни not bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+208,66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін not bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,79%
+208,66%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Giving people a second chance to write their own Million Dollar Crypto Invenstment story and have fun doing so with $notbtc. $notbtc team aims to create a "NOT" Meta theme in Solana and help drive back investors in the solana network. We aim to create a community and cult in promoting this meme. The current has no plan on rugging the project and currently making plans on how to reach the dream of a 1 billion MCAP
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