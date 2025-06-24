Сьогоднішня ціна not bitcoin (NOTBTC)

Поточна ціна not bitcoin (NOTBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133,55K USD. Ціна NOTBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності not bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни not bitcoin протягом дня — +208,66%

- циркуляційна пропозиція – 999,88M USD

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