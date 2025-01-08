Ціна Not a Security (NAS)
Поточна ціна Not a Security (NAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.60K USD. Ціна NAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Not a Security:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.91 USD
- зміна ціни Not a Security протягом дня — -9.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Not a Security до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Not a Security до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Not a Security до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Not a Security до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.42%
|30 днів
|$ 0
|-56.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Not a Security: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-9.42%
-1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It all started with a auction for a banana for 6 million dollars. Ripple answered to the auction was a orange with ducktape . The community created the token. To show ripple the Solana reigns supreme.So this is a community token by the community and for the community. The token was created this morning and he has generated over fifteen million dollars in volume. We would like to see the token listed in coingeko
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