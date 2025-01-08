Сьогоднішня ціна Not a Security (NAS)

Поточна ціна Not a Security (NAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.60K USD. Ціна NAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Not a Security:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.91 USD

- зміна ціни Not a Security протягом дня — -9.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.32M USD

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