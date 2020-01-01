Токеноміка NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Дізнайтеся ключову інформацію про NOT A CHILL GUY (PHILLIP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NOT A CHILL GUY (PHILLIP) The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see... Офіційний вебсайт: https://memsite.fun/phillip Купити PHILLIP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NOT A CHILL GUY (PHILLIP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,81K $ 7,81K $ 7,81K Загальна пропозиція: $ 996,26M $ 996,26M $ 996,26M Циркуляційна пропозиція: $ 996,26M $ 996,26M $ 996,26M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,81K $ 7,81K $ 7,81K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Токеноміка NOT A CHILL GUY (PHILLIP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NOT A CHILL GUY (PHILLIP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHILLIP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHILLIP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHILLIP, досліджуйте ціну токена PHILLIP в реальному часі!

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