Ціна NOT A CHILL GUY (PHILLIP)
Поточна ціна NOT A CHILL GUY (PHILLIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.19K USD. Ціна PHILLIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOT A CHILL GUY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 558.20 USD
- зміна ціни NOT A CHILL GUY протягом дня — -4.18%
- циркуляційна пропозиція – 998.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOT A CHILL GUY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOT A CHILL GUY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOT A CHILL GUY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOT A CHILL GUY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.18%
|30 днів
|$ 0
|-28.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOT A CHILL GUY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-4.18%
+2.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
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