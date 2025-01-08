Сьогоднішня ціна NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

Поточна ціна NOT A CHILL GUY (PHILLIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.19K USD. Ціна PHILLIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOT A CHILL GUY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 558.20 USD

- зміна ціни NOT A CHILL GUY протягом дня — -4.18%

- циркуляційна пропозиція – 998.82M USD

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