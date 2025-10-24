Інформація щодо ціни Nostradamus (NOSTRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,074328$ 0,074328 $ 0,074328 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,36% Зміна ціни (1 дн.) +1,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,52% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,52%

Актуальна ціна Nostradamus (NOSTRA) становить --. За останні 24 години NOSTRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOSTRA становить $ 0,074328, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOSTRA змінився на -0,36% за останню годину, +1,63% за 24 години та на +2,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nostradamus (NOSTRA)

Ринкова капіталізація $ 4,86K$ 4,86K $ 4,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,86K$ 4,86K $ 4,86K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 9 999 971,971549384 9 999 971,971549384 9 999 971,971549384

Поточна ринкова капіталізація Nostradamus — $ 4,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOSTRA — 10,00M, зі загальною пропозицією 9999971.971549384. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,86K.