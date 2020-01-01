Токеноміка Nostra (NSTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Nostra (NSTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nostra (NSTR) Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone. Офіційний вебсайт: https://nostra.finance/ Whitepaper: https://docs.nostra.finance/ Купити NSTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nostra (NSTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nostra (NSTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Історичний максимум: $ 0,220377 $ 0,220377 $ 0,220377 Історичний мінімум: $ 0,02024081 $ 0,02024081 $ 0,02024081 Поточна ціна: $ 0,02320076 $ 0,02320076 $ 0,02320076 Дізнайтеся більше про ціну Nostra (NSTR)

Токеноміка Nostra (NSTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nostra (NSTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NSTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NSTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NSTR, досліджуйте ціну токена NSTR в реальному часі!

Прогноз ціни NSTR Хочете знати, куди рухається NSTR? Наша сторінка прогнозу ціни NSTR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NSTR зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!