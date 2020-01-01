Токеноміка Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Дізнайтеся ключову інформацію про Nostra Staked STRK (NSTSTRK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nostra Staked STRK (NSTSTRK) stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols. Офіційний вебсайт: https://nostra.finance/ Купити NSTSTRK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nostra Staked STRK (NSTSTRK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nostra Staked STRK (NSTSTRK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 167,07K $ 167,07K $ 167,07K Загальна пропозиція: $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M Циркуляційна пропозиція: $ 1,48M $ 1,48M $ 1,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 167,07K $ 167,07K $ 167,07K Історичний максимум: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Історичний мінімум: $ 0,096074 $ 0,096074 $ 0,096074 Поточна ціна: $ 0,113095 $ 0,113095 $ 0,113095 Дізнайтеся більше про ціну Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Токеноміка Nostra Staked STRK (NSTSTRK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nostra Staked STRK (NSTSTRK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NSTSTRK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NSTSTRK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NSTSTRK, досліджуйте ціну токена NSTSTRK в реальному часі!

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