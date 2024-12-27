Ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK)
Поточна ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK) сьогодні становить 0.490719 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна NSTSTRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nostra Staked STRK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98K USD
- зміна ціни Nostra Staked STRK протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 2.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ +0.01989093.
За останні 30 днів зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ -0.0840275809.
За останні 60 днів зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ +0.1596836429.
За останні 90 днів зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ +0.02708665763567823.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01989093
|+4.22%
|30 днів
|$ -0.0840275809
|-17.12%
|60 днів
|$ +0.1596836429
|+32.54%
|90 днів
|$ +0.02708665763567823
|+5.84%
Останній аналіз цін Nostra Staked STRK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+4.22%
+12.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.
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