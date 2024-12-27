Сьогоднішня ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Поточна ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK) сьогодні становить 0.490719 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна NSTSTRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nostra Staked STRK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98K USD

- зміна ціни Nostra Staked STRK протягом дня — +4.22%

- циркуляційна пропозиція – 2.09M USD

Отримуйте оновлення цін NSTSTRK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NSTSTRK.