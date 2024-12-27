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Ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

USD

Графік ціни Nostra Staked STRK (NSTSTRK) в реальному часі

$0.490719
$0.490719$0.490719
+4.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Поточна ціна Nostra Staked STRK (NSTSTRK) сьогодні становить 0.490719 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна NSTSTRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nostra Staked STRK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98K USD
- зміна ціни Nostra Staked STRK протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 2.09M USD

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Цінові показники Nostra Staked STRK (NSTSTRK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ +0.01989093.
За останні 30 днів зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ -0.0840275809.
За останні 60 днів зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ +0.1596836429.
За останні 90 днів зміна ціни Nostra Staked STRK до USD становила $ +0.02708665763567823.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01989093+4.22%
30 днів$ -0.0840275809-17.12%
60 днів$ +0.1596836429+32.54%
90 днів$ +0.02708665763567823+5.84%

Аналіз цін Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Останній аналіз цін Nostra Staked STRK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.457915
$ 0.457915$ 0.457915

$ 0.493254
$ 0.493254$ 0.493254

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

+0.42%

+4.22%

+12.76%

Ринкова інформація Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 1.98K
$ 1.98K$ 1.98K

2.09M
2.09M 2.09M

Що таке Nostra Staked STRK ( NSTSTRK)

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

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Ресурс Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

NSTSTRK до місцевих валют

1 NSTSTRK до AUD
A$0.7851504
1 NSTSTRK до GBP
0.38766801
1 NSTSTRK до EUR
0.46618305
1 NSTSTRK до USD
$0.490719
1 NSTSTRK до MYR
RM2.19351393
1 NSTSTRK до TRY
17.27821599
1 NSTSTRK до JPY
¥77.41092225
1 NSTSTRK до RUB
51.54512376
1 NSTSTRK до INR
41.95156731
1 NSTSTRK до IDR
Rp7,914.82147257
1 NSTSTRK до PHP
28.55493861
1 NSTSTRK до EGP
￡E.24.95796834
1 NSTSTRK до BRL
R$3.03264342
1 NSTSTRK до CAD
C$0.70172817
1 NSTSTRK до BDT
58.65564207
1 NSTSTRK до NGN
759.62319762
1 NSTSTRK до UAH
20.59056924
1 NSTSTRK до VES
Bs25.026669
1 NSTSTRK до PKR
Rs136.61126241
1 NSTSTRK до KZT
256.92083964
1 NSTSTRK до THB
฿16.66481724
1 NSTSTRK до TWD
NT$16.10049039
1 NSTSTRK до CHF
Fr0.4416471
1 NSTSTRK до HKD
HK$3.80797944
1 NSTSTRK до MAD
.د.م4.95135471