Сьогоднішня ціна Nostra (NSTR)

Поточна ціна Nostra (NSTR) сьогодні становить 0.054251 USD з ринковою капіталізацією $ 5.42M USD. Ціна NSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nostra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.95K USD

- зміна ціни Nostra протягом дня — -3.67%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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