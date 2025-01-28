Ціна Nostra (NSTR)
Поточна ціна Nostra (NSTR) сьогодні становить 0.054251 USD з ринковою капіталізацією $ 5.42M USD. Ціна NSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nostra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.95K USD
- зміна ціни Nostra протягом дня — -3.67%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nostra до USD становила $ -0.0020716110338731.
За останні 30 днів зміна ціни Nostra до USD становила $ -0.0220752472.
За останні 60 днів зміна ціни Nostra до USD становила $ -0.0316232442.
За останні 90 днів зміна ціни Nostra до USD становила $ -0.01734279276181338.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020716110338731
|-3.67%
|30 днів
|$ -0.0220752472
|-40.69%
|60 днів
|$ -0.0316232442
|-58.29%
|90 днів
|$ -0.01734279276181338
|-24.22%
Останній аналіз цін Nostra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-3.67%
-19.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.
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