Інформація щодо ціни Nosey (NOSEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,0012941 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,14% Зміна ціни (1 дн.) +3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,78%

Актуальна ціна Nosey (NOSEY) становить --. За останні 24 години NOSEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOSEY становить $ 0,0012941, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOSEY змінився на -1,14% за останню годину, +3,38% за 24 години та на -30,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nosey (NOSEY)

Ринкова капіталізація $ 26,79K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,79K Циркуляційне постачання 999,01M Загальна пропозиція 999 007 785,660488

Поточна ринкова капіталізація Nosey — $ 26,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOSEY — 999,01M, зі загальною пропозицією 999007785.660488. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,79K.