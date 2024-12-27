Сьогоднішня ціна Nose Candy (COCAINE)

Поточна ціна Nose Candy (COCAINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.82K USD. Ціна COCAINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nose Candy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.56 USD

- зміна ціни Nose Candy протягом дня — +1.47%

- циркуляційна пропозиція – 6.00B USD

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