Ціна Nose Candy (COCAINE)
Поточна ціна Nose Candy (COCAINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 181.82K USD. Ціна COCAINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nose Candy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.56 USD
- зміна ціни Nose Candy протягом дня — +1.47%
- циркуляційна пропозиція – 6.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nose Candy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nose Candy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nose Candy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nose Candy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.47%
|30 днів
|$ 0
|-65.85%
|60 днів
|$ 0
|-46.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nose Candy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+1.47%
-3.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride!
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