Ціна Nose Bud (NOSEBUD)
Поточна ціна Nose Bud (NOSEBUD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOSEBUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nose Bud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93 USD
- зміна ціни Nose Bud протягом дня — -6.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nose Bud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nose Bud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nose Bud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nose Bud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.84%
|30 днів
|$ 0
|-13.16%
|60 днів
|$ 0
|-8.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nose Bud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-6.84%
+10.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Big NOSE Dog is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Nose Bud: unbelievably large nose, but it is a real dog. (not a horse) Imagine The Smell Nosebud has such an absurdly large nose, that it's hard to believe it's real. But it is a real dog with such ridiculous proportions and smelling capabilities, that all one must do is imagine the smell. The gravitational pull of a nose this size has the power to revolutionize the Solana blockchain ecosystem through Nose-Fi
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