Інформація щодо ціни nose (NOSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -5,69% Зміна ціни (1 дн.) +1,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +35,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +35,51%

Актуальна ціна nose (NOSE) становить --. За останні 24 години NOSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOSE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOSE змінився на -5,69% за останню годину, +1,56% за 24 години та на +35,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо nose (NOSE)

Ринкова капіталізація $ 44,44K$ 44,44K $ 44,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,44K$ 44,44K $ 44,44K Циркуляційне постачання 999,51M 999,51M 999,51M Загальна пропозиція 999 512 332,99843 999 512 332,99843 999 512 332,99843

Поточна ринкова капіталізація nose — $ 44,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOSE — 999,51M, зі загальною пропозицією 999512332.99843. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,44K.