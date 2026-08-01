Сьогоднішня ціна NORUGGIES

Поточна ціна NORUGGIES (NORUGGIES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NORUGGIES до USD становить $ 0 за NORUGGIES.

NORUGGIES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22,399, з циркуляційною пропозицією у 994.97M NORUGGIES. Протягом останніх 24 годин NORUGGIES торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NORUGGIES змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо NORUGGIES (NORUGGIES)

Ринкова капіталізація $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K Циркуляційне постачання 994.97M 994.97M 994.97M Загальна пропозиція 994,970,996.407728 994,970,996.407728 994,970,996.407728

Поточна ринкова капіталізація NORUGGIES — $ 22.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NORUGGIES — 994.97M, зі загальною пропозицією 994970996.407728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22.40K.