Сьогоднішня ціна norT (XRT)

Поточна ціна norT (XRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності norT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.96 USD

- зміна ціни norT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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