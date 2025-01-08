Ціна norT (XRT)
Поточна ціна norT (XRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності norT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.96 USD
- зміна ціни norT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни norT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни norT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни norT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни norT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.88%
|60 днів
|$ 0
|+39.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін norT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
norT, the second meme on TRON Network inspired by Justin Sun's tweet & the robust support he has for meme tokens on TRON.
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