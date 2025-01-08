Ціна Normus (NORMUS)
Поточна ціна Normus (NORMUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NORMUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Normus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.41 USD
- зміна ціни Normus протягом дня — -11.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Normus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Normus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Normus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Normus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.30%
|30 днів
|$ 0
|-57.12%
|60 днів
|$ 0
|+2.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Normus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-11.30%
-2.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Fattest Normie On Base
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