Сьогоднішня ціна Normus (NORMUS)

Поточна ціна Normus (NORMUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NORMUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Normus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.41 USD

- зміна ціни Normus протягом дня — -11.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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