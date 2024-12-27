Сьогоднішня ціна Normilio (NORMILIO)

Поточна ціна Normilio (NORMILIO) сьогодні становить 0.00186349 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна NORMILIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Normilio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.46K USD

- зміна ціни Normilio протягом дня — +11.24%

- циркуляційна пропозиція – 913.50M USD

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