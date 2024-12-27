Ціна Normilio (NORMILIO)
Поточна ціна Normilio (NORMILIO) сьогодні становить 0.00186349 USD з ринковою капіталізацією $ 1.70M USD. Ціна NORMILIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Normilio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.46K USD
- зміна ціни Normilio протягом дня — +11.24%
- циркуляційна пропозиція – 913.50M USD
Отримуйте оновлення цін NORMILIO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NORMILIO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Normilio до USD становила $ +0.00018834.
За останні 30 днів зміна ціни Normilio до USD становила $ -0.0009189506.
За останні 60 днів зміна ціни Normilio до USD становила $ -0.0000535293.
За останні 90 днів зміна ціни Normilio до USD становила $ +0.0010636288326724659.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018834
|+11.24%
|30 днів
|$ -0.0009189506
|-49.31%
|60 днів
|$ -0.0000535293
|-2.87%
|90 днів
|$ +0.0010636288326724659
|+132.98%
Останній аналіз цін Normilio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+11.24%
+9.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a community driven project that aims to bring the nomalest coin to the base. We are a driven project community bringing aims to normalest base on the coin. We are a coin on the base driving a community project with aims. Normilio
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NORMILIO до AUD
A$0.002981584
|1 NORMILIO до GBP
￡0.0014721571
|1 NORMILIO до EUR
€0.0017703155
|1 NORMILIO до USD
$0.00186349
|1 NORMILIO до MYR
RM0.0083298003
|1 NORMILIO до TRY
₺0.0656134829
|1 NORMILIO до JPY
¥0.2939655475
|1 NORMILIO до RUB
₽0.1957409896
|1 NORMILIO до INR
₹0.1593097601
|1 NORMILIO до IDR
Rp30.0562861147
|1 NORMILIO до PHP
₱0.1084364831
|1 NORMILIO до EGP
￡E.0.0947771014
|1 NORMILIO до BRL
R$0.0115163682
|1 NORMILIO до CAD
C$0.0026647907
|1 NORMILIO до BDT
৳0.2227429597
|1 NORMILIO до NGN
₦2.8846452502
|1 NORMILIO до UAH
₴0.0781920404
|1 NORMILIO до VES
Bs0.09503799
|1 NORMILIO до PKR
Rs0.5187769811
|1 NORMILIO до KZT
₸0.9756488244
|1 NORMILIO до THB
฿0.0632841204
|1 NORMILIO до TWD
NT$0.0611411069
|1 NORMILIO до CHF
Fr0.001677141
|1 NORMILIO до HKD
HK$0.0144606824
|1 NORMILIO до MAD
.د.م0.0188026141