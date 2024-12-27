Сьогоднішня ціна NORMIE (NORMIE)

Поточна ціна NORMIE (NORMIE) сьогодні становить 0.0047746 USD з ринковою капіталізацією $ 4.65M USD. Ціна NORMIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NORMIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.45K USD

- зміна ціни NORMIE протягом дня — -9.21%

- циркуляційна пропозиція – 974.57M USD

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