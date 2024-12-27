Ціна NORMIE (NORMIE)
Поточна ціна NORMIE (NORMIE) сьогодні становить 0.0047746 USD з ринковою капіталізацією $ 4.65M USD. Ціна NORMIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NORMIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.45K USD
- зміна ціни NORMIE протягом дня — -9.21%
- циркуляційна пропозиція – 974.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NORMIE до USD становила $ -0.000484544200658821.
За останні 30 днів зміна ціни NORMIE до USD становила $ -0.0018292810.
За останні 60 днів зміна ціни NORMIE до USD становила $ -0.0020435058.
За останні 90 днів зміна ціни NORMIE до USD становила $ -0.009407990872814397.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000484544200658821
|-9.21%
|30 днів
|$ -0.0018292810
|-38.31%
|60 днів
|$ -0.0020435058
|-42.79%
|90 днів
|$ -0.009407990872814397
|-66.33%
Останній аналіз цін NORMIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.67%
-9.21%
-6.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there.
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€0.00453587
|1 NORMIE до USD
$0.0047746
|1 NORMIE до MYR
RM0.021342462
|1 NORMIE до TRY
₺0.168113666
|1 NORMIE до JPY
¥0.75319315
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₽0.501523984
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₹0.408180554
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Rp77.009666638
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₱0.277833974
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￡E.0.242836156
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R$0.029507028
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C$0.006827678
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