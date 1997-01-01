Токеноміка Norman (NORM) Дізнайтеся ключову інформацію про Norman (NORM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Norman (NORM) We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World. Офіційний вебсайт: https://norm-coin.com/ Купити NORM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Norman (NORM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Norman (NORM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32.11K $ 32.11K $ 32.11K Загальна пропозиція: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Циркуляційна пропозиція: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (повністю розведена вартість): $ 32.11K $ 32.11K $ 32.11K Історичний максимум: $ 0.00330149 $ 0.00330149 $ 0.00330149 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Norman (NORM)

Токеноміка Norman (NORM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Norman (NORM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NORM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NORM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NORM, досліджуйте ціну токена NORM в реальному часі!

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