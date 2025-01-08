Ціна Norman (NORM)
Поточна ціна Norman (NORM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 481.07K USD. Ціна NORM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Norman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.99K USD
- зміна ціни Norman протягом дня — +17.59%
- циркуляційна пропозиція – 994.85M USD
Отримуйте оновлення цін NORM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NORM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Norman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Norman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Norman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Norman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.59%
|30 днів
|$ 0
|-34.41%
|60 днів
|$ 0
|-81.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Norman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+17.59%
+14.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NORM до AUD
A$--
|1 NORM до GBP
￡--
|1 NORM до EUR
€--
|1 NORM до USD
$--
|1 NORM до MYR
RM--
|1 NORM до TRY
₺--
|1 NORM до JPY
¥--
|1 NORM до RUB
₽--
|1 NORM до INR
₹--
|1 NORM до IDR
Rp--
|1 NORM до PHP
₱--
|1 NORM до EGP
￡E.--
|1 NORM до BRL
R$--
|1 NORM до CAD
C$--
|1 NORM до BDT
৳--
|1 NORM до NGN
₦--
|1 NORM до UAH
₴--
|1 NORM до VES
Bs--
|1 NORM до PKR
Rs--
|1 NORM до KZT
₸--
|1 NORM до THB
฿--
|1 NORM до TWD
NT$--
|1 NORM до CHF
Fr--
|1 NORM до HKD
HK$--
|1 NORM до MAD
.د.م--