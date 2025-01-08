Сьогоднішня ціна Norman (NORM)

Поточна ціна Norman (NORM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 481.07K USD. Ціна NORM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Norman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.99K USD

- зміна ціни Norman протягом дня — +17.59%

- циркуляційна пропозиція – 994.85M USD

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