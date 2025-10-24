Інформація щодо ціни Norm (NORM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2.20% Зміна ціни (1 дн.) +32.07% Зміна ціни (за 7 дн.) +508.92% Зміна ціни (за 7 дн.) +508.92%

Актуальна ціна Norm (NORM) становить --. За останні 24 години NORM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NORM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NORM змінився на -2.20% за останню годину, +32.07% за 24 години та на +508.92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Norm (NORM)

Ринкова капіталізація $ 95.72K$ 95.72K $ 95.72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95.72K$ 95.72K $ 95.72K Циркуляційне постачання 10.00B 10.00B 10.00B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Norm — $ 95.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NORM — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95.72K.