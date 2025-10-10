Дізнайтеся ключову інформацію про Norexa (NRX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Norexa (NRX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку NRX, досліджуйте ціну токена NRX в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NRX, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів NRX, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки Norexa (NRX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається NRX? Наша сторінка прогнозу ціни NRX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності