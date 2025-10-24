Інформація щодо ціни Norexa (NRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00339884 $ 0,00339884 $ 0,00339884 Мін. за 24 год $ 0,0035396 $ 0,0035396 $ 0,0035396 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00339884$ 0,00339884 $ 0,00339884 Макс. за 24 год $ 0,0035396$ 0,0035396 $ 0,0035396 Рекордний максимум $ 0,01244581$ 0,01244581 $ 0,01244581 Найнижча ціна $ 0,00096497$ 0,00096497 $ 0,00096497 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +1,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,34% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,34%

Актуальна ціна Norexa (NRX) становить $0,00353732. За останні 24 години NRX торгувався між мінімумом у $ 0,00339884 і максимумом у $ 0,0035396, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NRX становить $ 0,01244581, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00096497.

Що стосується короткострокових результатів, то NRX змінився на +0,09% за останню годину, +1,57% за 24 години та на -26,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Norexa (NRX)

Ринкова капіталізація $ 353,70K$ 353,70K $ 353,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 353,70K$ 353,70K $ 353,70K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Norexa — $ 353,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NRX — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 353,70K.