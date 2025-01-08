Ціна Nordic Ai (NRDC)
Поточна ціна Nordic Ai (NRDC) сьогодні становить 0.00123557 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NRDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nordic Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.10 USD
- зміна ціни Nordic Ai протягом дня — -8.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nordic Ai до USD становила $ -0.000110391302913342.
За останні 30 днів зміна ціни Nordic Ai до USD становила $ -0.0009437916.
За останні 60 днів зміна ціни Nordic Ai до USD становила $ +0.0014157693.
За останні 90 днів зміна ціни Nordic Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000110391302913342
|-8.20%
|30 днів
|$ -0.0009437916
|-76.38%
|60 днів
|$ +0.0014157693
|+114.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nordic Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.20%
+5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nordic Ai token is revolutionizing the field of artificial intelligence (AI). It acts as the foundation of the Nordic AI ecosystem, enabling seamless transactions and facilitating access to cutting-edge AI technologies. Through this token, users can securely exchange value, purchase AI products, and access personalized AI services. Additionally, the token incentivizes active participation within the community, rewarding users with Nordic Ai tokens for their contributions. Token holders gain exclusive privileges, such as priority access to new AI developments, enhancing their AI capabilities and fostering innovation. Ultimately, the Nordic Ai token empowers individuals to embrace the potential of AI, shaping a smarter and more accessible future.
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