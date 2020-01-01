Токеноміка Nord Finance (NORD) Дізнайтеся ключову інформацію про Nord Finance (NORD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nord Finance (NORD) Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology. Офіційний вебсайт: https://nordfinance.io/ Купити NORD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nord Finance (NORD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nord Finance (NORD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 48,40K $ 48,40K $ 48,40K Загальна пропозиція: $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Циркуляційна пропозиція: $ 7,39M $ 7,39M $ 7,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 59,56K $ 59,56K $ 59,56K Історичний максимум: $ 18,99 $ 18,99 $ 18,99 Історичний мінімум: $ 0,00325074 $ 0,00325074 $ 0,00325074 Поточна ціна: $ 0,00654478 $ 0,00654478 $ 0,00654478 Дізнайтеся більше про ціну Nord Finance (NORD)

Токеноміка Nord Finance (NORD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nord Finance (NORD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NORD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NORD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NORD, досліджуйте ціну токена NORD в реальному часі!

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