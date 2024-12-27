Ціна Nord Finance (NORD)
Поточна ціна Nord Finance (NORD) сьогодні становить 0.02421641 USD з ринковою капіталізацією $ 179.07K USD. Ціна NORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nord Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.90K USD
- зміна ціни Nord Finance протягом дня — -6.09%
- циркуляційна пропозиція – 7.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nord Finance до USD становила $ -0.00157305959199399.
За останні 30 днів зміна ціни Nord Finance до USD становила $ +0.0002059363.
За останні 60 днів зміна ціни Nord Finance до USD становила $ +0.0044496466.
За останні 90 днів зміна ціни Nord Finance до USD становила $ -0.03810106004927947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00157305959199399
|-6.09%
|30 днів
|$ +0.0002059363
|+0.85%
|60 днів
|$ +0.0044496466
|+18.37%
|90 днів
|$ -0.03810106004927947
|-61.14%
Останній аналіз цін Nord Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-6.09%
+4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.
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