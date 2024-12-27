Сьогоднішня ціна Nord Finance (NORD)

Поточна ціна Nord Finance (NORD) сьогодні становить 0.02421641 USD з ринковою капіталізацією $ 179.07K USD. Ціна NORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nord Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.90K USD

- зміна ціни Nord Finance протягом дня — -6.09%

- циркуляційна пропозиція – 7.39M USD

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