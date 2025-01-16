Сьогоднішня ціна Nord Ai (NOAI)

Поточна ціна Nord Ai (NOAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.52K USD. Ціна NOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nord Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.53 USD

- зміна ціни Nord Ai протягом дня — +4.61%

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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