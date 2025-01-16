Ціна Nord Ai (NOAI)
Поточна ціна Nord Ai (NOAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.52K USD. Ціна NOAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nord Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.53 USD
- зміна ціни Nord Ai протягом дня — +4.61%
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nord Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nord Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nord Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nord Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nord Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+4.61%
-80.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nord AI simplifies blockchain data, offering innovative features that make it easy for users to track ERC-20 tokens, monitor wallet activity, and gain actionable insights. With an intuitive interface and cutting-edge AI technology, Nord AI provides users with real-time analysis of wallet transactions, token movements, and key metrics that matter most. Whether you're an investor seeking deeper insights into your portfolio, a project looking to understand token distribution, or a developer exploring blockchain interactions, Nord AI equips you with the tools to stay ahead. It doesn’t just present data; it transforms it into meaningful visualizations, making complex blockchain ecosystems easier to navigate. As Nord AI evolves, it will continue to integrate support for additional blockchain networks, deliver more advanced predictive analytics, and enhance community tools like Telegram bots for instant updates. With a focus on accessibility and innovation, Nord AI aims to be the go-to platform for anyone in the crypto space seeking clarity and control over their data.
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