Сьогоднішня ціна NORA (NORA)

Поточна ціна NORA (NORA) сьогодні становить 0.00054713 USD з ринковою капіталізацією $ 546.98K USD. Ціна NORA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NORA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.81K USD

- зміна ціни NORA протягом дня — -0.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

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