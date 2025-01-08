Сьогоднішня ціна Nop App (NOP)

Поточна ціна Nop App (NOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nop App:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.48K USD

- зміна ціни Nop App протягом дня — -18.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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