Ціна Nop App (NOP)
Поточна ціна Nop App (NOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nop App:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.48K USD
- зміна ціни Nop App протягом дня — -18.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nop App до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nop App до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nop App до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nop App до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.00%
|30 днів
|$ 0
|-42.51%
|60 днів
|$ 0
|+105.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nop App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-18.00%
+1.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOP’s vision is to bring crypto to social life and ensure that all people benefit from it.
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