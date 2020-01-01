Токеноміка Noot Sol (NOOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Noot Sol (NOOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Noot Sol (NOOT) NOOT on Solana Dive into the future of meme coins with $NOOT, now thriving on Solana. $NOOT is going multi-chain! BSC version of $NOOT pumped 275x to $10M MCAP! Now, same team is launching $NOOT on $SOL, expect even more! NOOT is a meme coin on the Solana . It does not have any utility or purpose. It is named after the famous "noot" meme, The project strives to provide multiple advantages to its holders through its unique tokenomic structure. Liquidity Burned Contract Revoked (mint renounced) Experienced, well-known community leaders Офіційний вебсайт: https://www.noot.fun/nootsolana Купити NOOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Noot Sol (NOOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Noot Sol (NOOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 420,69M $ 420,69M $ 420,69M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,84K $ 8,84K $ 8,84K Історичний максимум: $ 0,00113519 $ 0,00113519 $ 0,00113519 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Noot Sol (NOOT)

Токеноміка Noot Sol (NOOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Noot Sol (NOOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOOT, досліджуйте ціну токена NOOT в реальному часі!

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