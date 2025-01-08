Сьогоднішня ціна Noot Sol (NOOT)

Поточна ціна Noot Sol (NOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noot Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.87 USD

- зміна ціни Noot Sol протягом дня — -5.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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