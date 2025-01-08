Ціна Noot Sol (NOOT)
Поточна ціна Noot Sol (NOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noot Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.87 USD
- зміна ціни Noot Sol протягом дня — -5.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noot Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noot Sol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noot Sol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noot Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.45%
|30 днів
|$ 0
|-32.72%
|60 днів
|$ 0
|-9.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noot Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.45%
+4.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOOT on Solana Dive into the future of meme coins with $NOOT, now thriving on Solana. $NOOT is going multi-chain! BSC version of $NOOT pumped 275x to $10M MCAP! Now, same team is launching $NOOT on $SOL, expect even more! NOOT is a meme coin on the Solana . It does not have any utility or purpose. It is named after the famous "noot" meme, The project strives to provide multiple advantages to its holders through its unique tokenomic structure. Liquidity Burned Contract Revoked (mint renounced) Experienced, well-known community leaders
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