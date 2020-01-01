Токеноміка Noot Noot (NOOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Noot Noot (NOOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Noot Noot (NOOT) Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem. Офіційний вебсайт: https://nootonabstract.xyz/ Купити NOOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Noot Noot (NOOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Noot Noot (NOOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,57M $ 12,57M $ 12,57M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 12,57M $ 12,57M $ 12,57M Історичний максимум: $ 0,02524932 $ 0,02524932 $ 0,02524932 Історичний мінімум: $ 0,00112054 $ 0,00112054 $ 0,00112054 Поточна ціна: $ 0,01250104 $ 0,01250104 $ 0,01250104 Дізнайтеся більше про ціну Noot Noot (NOOT)

Токеноміка Noot Noot (NOOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Noot Noot (NOOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOOT, досліджуйте ціну токена NOOT в реальному часі!

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