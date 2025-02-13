Сьогоднішня ціна Noot Noot (NOOT)

Поточна ціна Noot Noot (NOOT) сьогодні становить 0.00252828 USD з ринковою капіталізацією $ 2.53M USD. Ціна NOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noot Noot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.17K USD

- зміна ціни Noot Noot протягом дня — +10.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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