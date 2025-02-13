Ціна Noot Noot (NOOT)
Поточна ціна Noot Noot (NOOT) сьогодні становить 0.00252828 USD з ринковою капіталізацією $ 2.53M USD. Ціна NOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noot Noot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 236.17K USD
- зміна ціни Noot Noot протягом дня — +10.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noot Noot до USD становила $ +0.00023808.
За останні 30 днів зміна ціни Noot Noot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noot Noot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noot Noot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023808
|+10.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noot Noot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+10.40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.
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