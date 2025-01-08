Ціна NOOT (NOOT)
Поточна ціна NOOT (NOOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.78 USD
- зміна ціни NOOT протягом дня — -4.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.02%
|30 днів
|$ 0
|-4.86%
|60 днів
|$ 0
|+2.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.02%
-1.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are thrilled to welcome you to the official $NOOT Docs, where you can learn all about our decentralized cryptocurrency built on the Binance Smart Chain. $NOOT offers 3% reflections and has a renounced contract, making it a safe and attractive investment opportunity.
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