Ціна Noooomeme (NOOOO)
Поточна ціна Noooomeme (NOOOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674.50K USD. Ціна NOOOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noooomeme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD
- зміна ціни Noooomeme протягом дня — -1.31%
- циркуляційна пропозиція – 997.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noooomeme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noooomeme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noooomeme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noooomeme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.31%
|30 днів
|$ 0
|-68.43%
|60 днів
|$ 0
|-66.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noooomeme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-1.31%
-16.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme coin that transcends mere investment. Embrace a currency that embodies hope, unity, and the collective power of positive intentions. Join our journey of faith and financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.
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