Сьогоднішня ціна Noooomeme (NOOOO)

Поточна ціна Noooomeme (NOOOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 674.50K USD. Ціна NOOOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noooomeme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD

- зміна ціни Noooomeme протягом дня — -1.31%

- циркуляційна пропозиція – 997.77M USD

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