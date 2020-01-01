Токеноміка Noon USN (USN) Дізнайтеся ключову інформацію про Noon USN (USN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Noon USN (USN) Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Офіційний вебсайт: https://www.noon.capital/ Купити USN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Noon USN (USN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Noon USN (USN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,43M $ 23,43M $ 23,43M Загальна пропозиція: $ 23,43M $ 23,43M $ 23,43M Циркуляційна пропозиція: $ 23,43M $ 23,43M $ 23,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,43M $ 23,43M $ 23,43M Історичний максимум: $ 1,007 $ 1,007 $ 1,007 Історичний мінімум: $ 0,988079 $ 0,988079 $ 0,988079 Поточна ціна: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Дізнайтеся більше про ціну Noon USN (USN)

Токеноміка Noon USN (USN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Noon USN (USN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USN, досліджуйте ціну токена USN в реальному часі!

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