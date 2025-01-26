Ціна Noon USN (USN)
Поточна ціна Noon USN (USN) сьогодні становить 0.99875 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noon USN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.37 USD
- зміна ціни Noon USN протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noon USN до USD становила $ -0.0001491730050942.
За останні 30 днів зміна ціни Noon USN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noon USN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noon USN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001491730050942
|-0.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noon USN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.
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