Сьогоднішня ціна Noon USN (USN)

Поточна ціна Noon USN (USN) сьогодні становить 0.99875 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noon USN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.37 USD

- зміна ціни Noon USN протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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