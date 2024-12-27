Сьогоднішня ціна Noods (NOODS)

Поточна ціна Noods (NOODS) сьогодні становить 0.00235795 USD з ринковою капіталізацією $ 2.35M USD. Ціна NOODS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noods:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 224.83 USD

- зміна ціни Noods протягом дня — +0.74%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін NOODS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOODS.