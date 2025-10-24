Інформація щодо ціни Noodleface (NOODLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) -20,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -45,85% Зміна ціни (за 7 дн.) -45,85%

Актуальна ціна Noodleface (NOODLE) становить --. За останні 24 години NOODLE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NOODLE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NOODLE змінився на +0,20% за останню годину, -20,47% за 24 години та на -45,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Noodleface (NOODLE)

Ринкова капіталізація $ 182,06K$ 182,06K $ 182,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 182,06K$ 182,06K $ 182,06K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Noodleface — $ 182,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NOODLE — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 182,06K.