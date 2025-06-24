Сьогоднішня ціна Noodle (NOODLE)

Поточна ціна Noodle (NOODLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 733,27K USD. Ціна NOODLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noodle:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Noodle протягом дня — -3,02%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

Отримуйте оновлення цін NOODLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOODLE.