Ціна Noodle (NOODLE)
Поточна ціна Noodle (NOODLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 733,27K USD. Ціна NOODLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Noodle:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Noodle протягом дня — -3,02%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Noodle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Noodle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Noodle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Noodle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,02%
|30 днів
|$ 0
|-62,83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Noodle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,30%
-3,02%
-20,00%
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