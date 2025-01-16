Ціна noo (NOO)
Поточна ціна noo (NOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.39K USD. Ціна NOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності noo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.69 USD
- зміна ціни noo протягом дня — +8.06%
- циркуляційна пропозиція – 998.69M USD
Отримуйте оновлення цін NOO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни noo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни noo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни noo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни noo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін noo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
+8.06%
-8.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$noo is a community-driven coin that tells the story of a resilient cat who was abandoned by its original developer but embraced by a group of passionate supporters. This project represents more than just a token; it embodies the spirit of perseverance and the love of a united community rallying behind a shared cause. With $noo, we are building a brighter future together, inspired by the cat that brought us all together.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NOO до AUD
A$--
|1 NOO до GBP
￡--
|1 NOO до EUR
€--
|1 NOO до USD
$--
|1 NOO до MYR
RM--
|1 NOO до TRY
₺--
|1 NOO до JPY
¥--
|1 NOO до RUB
₽--
|1 NOO до INR
₹--
|1 NOO до IDR
Rp--
|1 NOO до PHP
₱--
|1 NOO до EGP
￡E.--
|1 NOO до BRL
R$--
|1 NOO до CAD
C$--
|1 NOO до BDT
৳--
|1 NOO до NGN
₦--
|1 NOO до UAH
₴--
|1 NOO до VES
Bs--
|1 NOO до PKR
Rs--
|1 NOO до KZT
₸--
|1 NOO до THB
฿--
|1 NOO до TWD
NT$--
|1 NOO до CHF
Fr--
|1 NOO до HKD
HK$--
|1 NOO до MAD
.د.م--