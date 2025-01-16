Сьогоднішня ціна noo (NOO)

Поточна ціна noo (NOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.39K USD. Ціна NOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності noo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.69 USD

- зміна ціни noo протягом дня — +8.06%

- циркуляційна пропозиція – 998.69M USD

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