Ціна NonKyotoProtocol (NKP)
Поточна ціна NonKyotoProtocol (NKP) сьогодні становить 0,00668409 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NKP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NonKyotoProtocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NonKyotoProtocol протягом дня — +50,32%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NonKyotoProtocol до USD становила $ +0,0022374.
За останні 30 днів зміна ціни NonKyotoProtocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NonKyotoProtocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NonKyotoProtocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0022374
|+50,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NonKyotoProtocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8,34%
+50,32%
+82,90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Non Kyoto Protocol (NKP) introduces a decentralized infrastructure designed to transform the global carbon credit system. By integrating blockchain technology, artificial intelligence, and real-world verified assets, NKP addresses the inefficiencies and trust gaps of legacy carbon markets, enabling transparent issuance, real-time verification, and decentralized governance of carbon credits.
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