Сьогоднішня ціна NonKyotoProtocol (NKP)

Поточна ціна NonKyotoProtocol (NKP) сьогодні становить 0,00668409 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NKP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NonKyotoProtocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NonKyotoProtocol протягом дня — +50,32%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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