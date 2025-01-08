Сьогоднішня ціна NON OF US (NON)

Поточна ціна NON OF US (NON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.32K USD. Ціна NON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NON OF US:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.36 USD

- зміна ціни NON OF US протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 849.79M USD

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