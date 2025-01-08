Ціна NON OF US (NON)
Поточна ціна NON OF US (NON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.32K USD. Ціна NON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NON OF US:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.36 USD
- зміна ціни NON OF US протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 849.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NON OF US до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NON OF US до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NON OF US до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NON OF US до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-41.03%
|60 днів
|$ 0
|-62.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NON OF US: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+18.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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